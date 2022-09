Paulinho já está totalmente recuperado, mas deverá ficar no banco frente ao Eintracht Frankfurt, na quarta-feira, na estreia do Sporting na Liga dos Campeões.



Segundo o Correio da Manhã apurou, Rúben Amorim vai voltar a apostar no tridente ofensivo composto por Pote, Edwards e Trincão. Trata-se de um jogo fora e o técnico acredita que poderá surpreender os germânicos com um ataque rápido e móvel.