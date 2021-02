É a maior transferência do mercado de inverno em Portugal. O Sporting contratou Paulinho ao Sp. Braga, até 2025, com um custo total de 18,4 milhões de euros.









Após semanas de duras negociações, os dois clubes chegaram a um acordo complexo. Os leões pagam 16 M € por 70% do passe e vendem Borja aos minhotos por 3 M €. Mas a este saldo de 13 M € há que somar outros 5,4 M € em custos suportados pelo clube de Alvalade: o mecanismo de solidariedade de Paulinho (800 mil euros) e 4,6 M € em ordenados de dois ex-leões que trocam Lisboa pelo Minho.

Sporar vai para Braga emprestado até ao fim da época, com o Sporting a pagar o ordenado (1 M €) até ao fim de junho. Borja assina pelos guerreiros em definitivo, mas antes recebe dos leões o ordenado a que tinha direito (3,6 M €) até junho de 2024, quando terminava o seu contrato (média de 1 M € por época).





Além do montante que recebe no imediato por Paulinho, o Sp. Braga assegura 7,5 M € de uma futura venda (valor mínimo mesmo que a verba seja inferior). Os arsenalistas terão direito a esses mesmos 7,5 M € se o Sporting recusar uma proposta pelo avançado superior a 25 M €. Quanto a Sporar, se o Sp. Braga não exercer a opção de compra por 7,5 M € terá direito a 15% do valor da sua venda, pelo Sporting, no verão.

matheus reis é reforço



Matheus Reis, lateral do Rio Ave, é reforço do Sporting, assinando por quatro épocas e meia, vindo no imediato para Alvalade. No sentido inverso segue Rafael Camacho, que foi emprestado aos vila-condenses até ao final da época. Esta cedência terá sido fundamental para resolver a transferência.





joão pereira

nos leões



João Pereira assinou esta segunda-feira pelo Sporting até ao final da época. O defesa-lateral, que recentemente rescindiu com os turcos do Trabzonspor, vai representar o clube de Alvalade pela terceira vez na carreira, após as passagens entre 2010 e 2012 e 2015 e 2016. O internacional português, de 36 anos, prepara-se para terminar a carreira no Sporting, onde iniciará, depois, o caminho de treinador.