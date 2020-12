Paulinho imparável lança Sp. de Braga para as meias-finais da Taça da Liga

Carlos Carvalhal não olhou a poupanças e colocou em campo o melhor onze, vendo a sua equipa chegar à vantagem logo aos 14’, com Paulinho a marcar na recarga a uma grande penalidade que Thiago Rodrigues defendera. O Estoril reagiu bem à desvantagem, mas até ao intervalo não foi capaz de incomodar Matheus.



O Sp. Braga juntou-se esta quinta-feira a Sporting, FC Porto e Benfica na final four da Taça da Liga, a disputar entre 16 e 23 de janeiro no Estádio Municipal de Leiria. A equipa bracarense derrotou em casa o Estoril, por 3-1, numa partida em que os canarinhos não deixaram de mostrar credenciais.Carlos Carvalhal não olhou a poupanças e colocou em campo o melhor onze, vendo a sua equipa chegar à vantagem logo aos 14’, com Paulinho a marcar na recarga a uma grande penalidade que Thiago Rodrigues defendera. O Estoril reagiu bem à desvantagem, mas até ao intervalo não foi capaz de incomodar Matheus.

A segunda parte abriu com Fransérgio a atirar à barra, aproveitando uma bola perdida por Gamboa. Mas não tardou o 2-0, com Paulinho a concluir uma excelente jogada. Pouco depois, a equipa da Linha ainda foi capaz de alimentar expectativas com o golo de André Franco, mas o imparável Paulinho havia de fazer o hat-trick (78'). Triunfo incontestável dos minhotos, que vão defender o troféu conquistado na época passada frente ao FC Porto (1-0).