Paulinho marcou pontos para ser titular em Londres, na quarta-feira, frente ao Tottenham, depois da boa entrada no último jogo dos leões. O avançado contribuiu para a reviravolta frente ao Casa Pia com um golo, mas também foi decisivo para uma presença mais efetiva no último terço do campo.



Rúben Amorim tem privilegiado uma frente de ataque móvel, constituída por Pote, Trincão e Edwards (este numa zona mais central).









