Paulinho pronto para jogar às ordens de Rúben Amorim

O facto de conhecer a ideia de jogo do míster muito bem vai-me ajudar. O campeonato já não é surpresa para mim. Conheço as equipas perfeitamente e está tudo preparado para ser uma integração fácil", foi desta forma que Paulinho falou pela primeira vez como reforço do Sporting, admitindo que está pronto para entrar na equipa leonina, ou seja, já com o Marítimo.Paulinho, de 28 anos, assinou contrato até 2025, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O avançado vai reencontrar Rúben Amorim, com quem trabalhou no Sp. Braga: "Fico feliz por estar novamente com ele, mas também conheço a sua exigência. Foi isso que me trouxe para cá. Sei que ele não espera nada menos do que 100% de mim e dos outros. É isso que vou dar em todos os jogos. Acredito que não vou ter grandes problemas na adaptação. O grupo é fantástico. São jogadores e seres humanos incríveis."O jogador mais caro de sempre dos leões (16 milhões de euros por 70% do passe, mais o passe de Borja e o empréstimo de Sporar) não tem dúvidas de que este é o "maior passo" da carreira. "Não foi um processo fácil, mas finalmente consegui chegar onde queria. Era um sonho meu de há muito tempo, mas é o futebol. Foi quando foi e a partir de agora vamos todos lutar pelo mesmo e remar para o mesmo lado. O Sporting é que importa. Estou num grande de Portugal, um clube incrível", disse à Sporting TV.Paulinho pode estrear-se já na sexta-feira (19h00) frente ao Marítimo, na Madeira.Matheus Reis não escondeu a "felicidade" quando foi apresentado como reforço do Sporting. O lateral-esquerdo, de 25 anos, chega a Alvalade por empréstimo do Rio Ave.Apesar de estar afastado do plantel desde o início da temporada, Matheus Reis acredita que está adaptado ao sistema de Amorim: "Sou um lateral bastante ofensivo, mas aprendi a defender .Tenho um bom passe e bastante técnica."