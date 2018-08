Paulo Bento anunciado como novo selecionador da Coreia do Sul

O treinador de 49 anos estava sem clube depois de recentemente ter sido despedido do Chongqing Lifan.

Por Lusa | 04:41

O treinador português Paulo Bento foi anunciado esta quinta-feira como novo selecionador de futebol da Coreia do Sul e terá como principal objetivo a qualificação para o Mundial2022.

Paulo Bento volta assim a comandar uma seleção, depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, tendo alcançado as meias-finais do Euro2012. O objetivo passa agora por estar presente no Catar em 2022, com a equipa nacional sul-coreana.

O treinador de 49 anos estava sem clube depois de recentemente ter sido despedido do Chongqing Lifan, da Superliga chinesa.