Paulo Bento vai treinar a Coreia do Sul

Treinador luso de 49 anos terá como missão suceder Shin Tae-yong.

Depois de pouco mais de meio ano ao serviço dos chineses do Chongqing Lifan, Paulo Bento já encontrou novo destino para prosseguir a sua carreira de treinador e, uma vez mais, será no Oriente.



De acordo com um dirigente da Federação Sul-Coreana de Futebol, citado pela agência Yonhap, o treinador português será o novo selecionador daquele país asiático, devendo assinar em breve um vínculo válido até 2022.



A confirmar-se esta mudança, Paulo Bento voltará a comandar uma seleção nacional, isto depois de ter sido o técnico de Portugal entre 2010 e 2014. Nos sul-coreanos, o treinador luso de 49 anos terá como missão suceder a Shin Tae-yong, partindo em busca do apuramento para o Mundial de 2022.