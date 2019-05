Paulo Futre é embaixador da UEFA para a Liga dos Campeões

Paulo Futre, ídolo do Atlético de Madrid, é o embaixador da UEFA para a Liga dos Campeões 2019 que se vai disputar no Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético.O antigo jogador juntou-se a Roberto Carlos, estrela do Real Madrid, no centro do terreno da final da Champions League desta época e juntos enviaram "um abraço" àRoberto Carlos e Raúl, também ícone do Real Madrid, são os embaixadores para a final da Liga dos Campeões.Futre entregou o troféu à presidente da câmara madrilena, Manuela Carmena, onde vai ficar até ao dia do encontro decisivo.Final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham está marcada para o dia 1 de junho.