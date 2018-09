Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Gonçalves convida irmã de ‘toupeira’ para ver jogo no estádio

Segundo a acusação, o assessor do Benfica fez o convite por considerar que a familiar de José Augusto Silva é uma "castiça".

Paulo Gonçalves privava com familiares de José Augusto Silva ao ponto de ele próprio convidar a irmã da ‘toupeira’ para assistir ao jogo contra o Chaves, na Luz, a 20 de janeiro de 2018.



Segundo a acusação, o assessor do Benfica fez o convite por considerar que a familiar é uma "castiça". A ida ao jogo incluiu oito bilhetes.



Ao que o CM apurou, o assessor jurídico dos encarnados foi vigiado por inspetores da Policia Judiciária a entregar bilhetes em casa do funcionário judicial José Augusto Silva, em Fafe, em Janeiro deste ano, e entregou ingressos para o espião assistir com o sobrinho – a quem tinha prometido um cargo no Museu Cosme Damião – à deslocação do Benfica ao Estádio da Pedreira, para o encontro com o Braga, da 18º jornada da Liga, disputado a 13 de janeiro de 2018.



Esta é apenas uma das milhares de horas de vigilância e escutas telefónicas que sustentam a acusação deduzida pelo Ministério Público contra Paulo Gonçalves e os funcionários judiciais José Augusto Silva e Júlio Loureiro no caso e-Toupeira.