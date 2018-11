Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Gonçalves: “Eu tinha autonomia. Não dependia do presidente”

Paulo Gonçalves iliba o Benfica e presidente Luís Filipe Vieira das ofertas às duas ‘toupeiras’.

Por Débora Carvalho

Paulo Gonçalves ilibou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de quem é amigo pessoal, de qualquer interferência no caso da oferta de bilhetes para jogos às ‘toupeiras’.



O ex-assessor jurídico do Benfica garantiu à juíza Ana Peres, na fase de instrução, que "tinha autonomia" e que não dependia de Vieira para pedir convites. "Se eu dependia da autorização do presidente para dar convites, não. Até porque, se fosse assim, aquilo tornava- -se inviável", frisou, acrescentando que chegou a pedir 300 convites por época.



O jurista foi, então, confrontado pela magistrada com um mail, no qual acertava detalhes sobre a oferta de bilhetes com Luís Filipe Vieira. Assegurou, contudo, que se tratou de um caso particular. "Se eu coloquei em algumas circunstâncias o presidente ou o doutor Domingos Soares de Oliveira em conhecimento, foi uma situação excecional. A regra é que eu não tenho que pedir autorização a ninguém", garantiu.



"O que o tribunal quer saber é que convites disponibilizava ao José Augusto ou ao Júlio Loureiro...", insistiu, várias vezes, a juíza Ana Peres. "Se eles vinham de boleia com o Óscar, com o meu compadre, não fazia sentido e seria até indelicado da minha parte [não ficarem no mesmo parque]. O tratamento que eu dei ao José Augusto é o tratamento que eu dou aos meus amigos", referiu Paulo Gonçalves, adiantando: "Eu não convido pessoas para irem a minha casa e uns ficam na cozinha e outros ficam na sala. Se convido, convido todos para o mesmo sítio", sublinhou.



O Ministério Público sustenta que, em troca de convites para os jogos na Luz, os funcionários judiciais recolhiam informações sobre processos em segredo de justiça. Paulo Gonçalves foi categórico na resposta: nunca ordenou as centenas de pesquisas que foram realizadas no portal da Justiça, algumas das quais com passwords ‘roubadas’ a magistradas.



Gonçalves, que está acusado de 79 crimes, foi ainda confrontado com a entrega de camisolas a Júlio Loureiro, nas garagens da Luz. Afirmou que eram para Óscar, mas as imagens desmentem-no.



Deu camisola de Eusébio à "Toupeira"

Paulo Gonçalves exemplificou à juíza um dos seus atos de generosidade. Pouco depois de ter travado uma amizade, enviou ao amigo 11 camisolas do Benfica para os filhos e amigos destes. "Não vejo nisso um crime. Até dei ao José Augusto uma réplica da camisola do Eusébio no Natal. E isso nem consta dos autos."



Mais à frente, o jurista refere que estas camisolas custam entre 35 a 40 euros. Sobre os lugares na garagem, refere que se os convidados não têm acesso, estacionam no Colombo: "é do outro lado da rua e é o que muitos dos meus amigos fazem."