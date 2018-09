Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Gonçalves ordena que amigos não metam fotos sobre o Benfica no Facebook

Óscar Silva deu o recado do assessor jurídico do clube das águias a José Silva.

Por Tânia Laranjo e Henrique Machado | 11:15

Era tudo às claras. De tal forma que José Silva e Júlio Loureiro não se coibiam de se gabarem nos "seus" tribunais. Orgulhavam-se de ser benfiquistas e do clube do coração os tratar como reis. O Facebook era a montra: "Ele que não meta fotos e camisolas do Benfica, senão podem desconfiar. Diz para não postar", afirma Paulo Gonçalves ao amigo Óscar Cruz, pedindo que aquele dê o recado a José Silva.



Esta conversa acontece já passava da meia-noite de quatro de março do ano passado, dois dias antes da operação. No dia anterior, o Benfica tinha jogado com o Marítimo e José Silva ganhara o passaporte para se deslocar ao balneário dos jogadores. Tirou fotos com Samaris, Jardel, Luisão e Douglas, mas Óscar Silva mandou apagar tudo das redes sociais. "Não deves postar fotos no face, amigo. Para as pessoas não ficarem com ideias. É melhor prevenir para evitar desconfiança, entendes", afirmou o empresário que mal sabia que a PJ já desconfiava.