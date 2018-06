Paulo Mendes Salsa é o novo vice-presidente financeiro na SAD do Sporting

Ex-secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do Governo sucede assim Carlos Vieira.

O pelouro financeiro na administração da SAD do Sporting foi atribuído a Paulo Mendes Salsa, indicou esta sexta-feira ao Negócios fonte oficial do Sporting.

Paulo Mendes Salsa sucede a Carlos Vieira como o "homem do dinheiro" na SAD "leonina", mas, ao contrário do seu antecessor, não acumula o cargo com a pasta das relações com o mercado, que estará sob a alçada de Manuel Aguiar Reis, cooptado na quinta-feira, que também tutela as áreas de governance e sistemas de informação e segurança.



A nova administração da SAD, cujos membros não recebem qualquer remuneração, é liderada por José Sousa Cintra e conta ainda com Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão do Sporting, Luís Silva Marques, Nuno Correia Silva e os já referidos Paulo Mendes Salsa e Manuel Aguiar Reis.



Paulo Mendes Salsa, de 40 anos, é licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL. Ao longo da sua carreira, Mendes Salsa trabalhou no Programa Operacional Sociedade da Informação/Conhecimento (POSI/POSC), na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, em 2010 foi assessor de Rui Barreiro, secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do Governo liderado por José Sócrates. Mendes Salsa desempenhou ainda funções na Autoridade Florestal Nacional, no Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e na Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.