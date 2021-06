Paulo Oliveira assina por quatro épocas pelo Sporting de Braga

O defesa central Paulo Oliveira é o mais recente reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por quatro temporadas, revelou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.

O jogador chega do Eibar, clube onde jogou nas últimas quatro temporadas no principal escalão do futebol espanhol e com o qual terminava contrato no fim do presente mês.

Paulo Oliveira, de 29 anos, jogou ainda, como sénior, no Vitória de Guimarães, Penafiel e Sporting, somando uma internacionalização AA.

O jogador realizou os testes médicos de manhã e já treinou à tarde com os novos companheiros.

O central é o terceiro reforço dos bracarenses, depois de Tiago Esgaio (ex-Belenenses SAD) e Lucas Mineiro (ex-Gil Vicente).