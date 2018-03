Paulo Sousa comenta morte repentina de Astori

Português treinou durante dois anos o malogrado jogador na Fiorentina.

13:32

O português Paulo Sousa, que treinou a Fiorentina entre 2015 e 2017, mostrou-se chocado com ae lembrou os "dois anos importantes" que passou com o defesa central no clube viola."Não há palavras, apenas uma grande dor. Passámos dois anos importantes em que crescemos juntos a nível profissional e nível humano. Obrigado Davide por seres parte da minha vida", disse Paulo Sousa, em declarações à imprensa italiana, citadas pelo jornal Record. Davide Astori foi no domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine,, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens pelo AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.Entretanto, o procurador de Udine anunciou a abertura de um inquérito à morte de Astori, cuja autópsia deverá ser feita hoje."Abrimos um inquérito judicial por homicídio involuntário, contra desconhecidos por agora", explicou o procurador Antonio de Nicolo, acrescentando à rádio RAI que se trata de um procedimento "obrigatório".