"Peço que assobiem só no fim", diz Peseiro sobre assobios dos adeptos durante o jogo

O Sporting derrotou este sábado o Marítimo com dois golos, um de Bruno Fernandes e o outro de Montero.

00:33

O Sporting venceu este sábado o jogo frente ao Marítimo com dois golos, um de Bruno Fernandes e outros de Montero. Porém, a equipa foi bastante assobiada no final da partida e Peseiro não ficou indiferente à manifestação dos adeptos.



O técnico afirma que é um "direito" que quem assiste aos jogos tem. "Quem vai a um jogo de futebol tem direito a expressar-se como entender. Temos de suportar a insatisfação dos adeptos, mas esta equipa já deu provas de unidade e merece que os nossos sócios tenham tolerância. O assobio durante o jogo pode perturbar alguns jogadores e afetar o rendimento. Embora tenhamos de estar preparados para isso, peço que assobiem só no fim," disse após o jogo.



Sobre o desempenho da equipa, Peseiro afirma que este foi mais um passo em frente.



"É um resultado justo com uma grande entrada em jogo. Nos primeiros minutos fomos muito fortes, pressionantes, não deixando o adversário jogar. Depois do 2-0, o Marítimo agarrou um pouco no jogo, teve mais bola, mas defendemos bem. Queremos melhorar o nosso jogo em posse, mas o Marítimo só criou uma ocasião de golo. Na segunda parte, mesmo controlando menos e com menos bola, em transição ofensiva criámos mais oportunidades. Foi uma boa vitória, de uma equipa unida, que sabe o que quer e entra em campo para vencer. Hoje foi mais um passo em frente", admitiu o treinador.



Cláudio Braga, treinador do Marítimo, afirma que apesar da derrota "o Marítimo está a passar por um momento positivo".



"O plano de jogo que tínhamos pensado passava por tapar as faixas lateiras do Sporting e controlar o jogo no nosso meio campo. Começámos bem, mas houve erros da nossa parte que não podem existir em jogos destes. Na última fase do terreno tínhamos de ter mais agressividade. Ainda assim, sinto orgulho em chegar a este palco e ter uma prestação como esta. Perdemos um jogo, mas o Marítimo está a passar por um momento positivo, com prestações positivas e estamos a valorizar os nossos jogadores", disse após a partida.