Pedro é joia para o futuro no FC Porto

Avançado pode chegar ao Dragão com a ajuda do banco BMG.

Por João Pedro Óca | 08:33

Pedro, avançado do Fluminense, continua nos planos do FC Porto. O jovem de 21 anos é visto pelos dragões como um excelente investimento para o futuro e, nesse sentido, o clube já encetou contactos de forma a avançar para a contratação na reabertura do mercado.



A notícia foi avançada pelo site UOL Esporte, do Brasil, que dá conta de que o negócio se poderá concretizar com a ajuda do banco BMG, parceiro do FC Porto. De resto, nas últimas épocas, esta instituição tem desempenhado um papel crucial nas transferências de alguns jogadores brasileiros para os dragões.



O CM sabe que o FC Porto ainda não fez uma proposta formal pelo avançado. Para já, o processo está na fase de conversações entre Fluminense, FC Porto e o BMG. Este é um negócio complexo, uma vez que o avançado, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões, é considerado caro pelos dragões.



Além disso, Pedro vive uma das fases mais difíceis da carreira, depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo numa altura em que se preparava para se estrear com a camisola da seleção principal do Brasil. "Estamos apenas focados na recuperação do Pedro", disse ao CM Marco Giugni, agente do avançado, sem desmentir o interesse dos dragões.



Apesar de o avançado só estar apto para regressar aos relvados daqui a seis meses, o FC Porto acredita que pode garantir o jogador, no curto prazo, antecipando-se a outros tubarões. Pedro é uma das maiores promessas do campeonato brasileiro, marcou 19 golos em 40 jogos este ano, e também é seguido por Barcelona e Real Madrid.