Pedro Gonçalves e Feddal treinam pela primeira vez no Sporting

Os 'reforços' para 2020/21 Pedro Gonçalves e Feddal realizaram hoje o primeiro treino ao serviço do Sporting, que trabalhou sob as ordens de Rúben Amorim na Academia de Alcochete.

O médio português, contratado ao Famalicão, e o defesa marroquino, ex-Bétis, trabalharam pela primeira vez com o plantel leonino, que hoje trabalhou com bola no segundo dia de trabalhos após as férias.

O plantel dos 'leões' volta a treinar na quinta-feira de manhã, pelas 10:00, de novo em Alcochete, num apronto à porta fechada.

Feddal e Pedro Gonçalves foram confirmados como reforços na terça-feira, juntando-se às aquisições dos laterais Antunes (ex-Getafe) e Pedro Porro (ex-Valladolid), por empréstimo do Manchester City.

Terça-feira foi também dia de os 'verdes e brancos', quartos classificados na última edição da I Liga, voltarem aos treinos, depois de terem cumprido na segunda-feira os habituais testes médicos, com a nova época a arrancar em 20 de setembro, com a primeira jornada do campeonato.