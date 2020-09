Pedro Gonçalves, mais conhecido por Pote, não foi o reforço mais sonante do Sporting, mas aproveitou a pré-temporada para se afirmar com um dos símbolos da esperança leonina na nova temporada, na qual entra numa corrida quase desleal com o gastador Benfica e com um FC Porto campeão a procurar manter as suas joias da coroa.









Mas o Sporting vai à caça do sonho. E Pote, ‘Potinho’ como era carinhosamente chamado pela avó por ser pequeno e gordinho, é um dos rostos dessa ambição. Foi um dos protagonistas da excelente campanha do Famalicão na época passada. Fez 33 jogos da Liga e marcou cinco golos.

Tem 1,73 metros e pesa 58 kg, mas compensa o físico franzino, mas maciço, com talento e velocidade. É um médio que está confortável com a bola no pé e tem grande visão de jogo. Tem capacidade de passe, a curta e longa distâncias, acima da média e não descura o apoio ao ataque, onde aparece com frequência e perigo na baliza adversária.





Pote tem crescido na adversidade. Nasceu em Vidago e tornou-se num símbolo da região. Cresceu a respirar futebol. A mãe era roupeira do clube da terra. Passava os tempos livres no Campo João de Oliveira e a bola estava sempre com ele. Não demorou a ser cobiçado por um clube maior. Mudou-se para o Desp. Chaves e depois para o Sp. Braga e já nessa altura mostrava uma veia goleadora. Ingressou no Valência ainda como júnior e transferiu-se, após duas temporadas, para o Wolverhampton, onde alinhou nos juniores, sub-23 e fez um jogo pela equipa principal. O regresso a Portugal para o Famalicão foi um ponto de afirmação. A experiência internacional permitiu consolidar um talento que está pronto para brotar. A pré-temporada no Sporting foi um aperitivo. Pedro Gonçalves ambiciona ir à seleção nacional e o Sporting é o meio para atingir esse fim. Tem uma vontade férrea para se afirmar na equipa de Rúben Amorim e é com justiça que se pode afirmar: Há um pote de ouro em Alvalade.