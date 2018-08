Pedro Mendes "muito feliz" pela estreia em convocatórias para a seleção portuguesa

O defesa central do Montpellier agradeceu a todos os que fazem parte do seu quotidiano e que lhe permitem "evoluir e ajudar a realizar este sonho".

Por Lusa | 14:45

Pedro Mendes, um dos quatro estreantes na convocatória da seleção portuguesa de futebol, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para afirmar que está "muito feliz por fazer parte" dos selecionados do treinador Fernando Santos.

O defesa central do Montpellier agradeceu ainda a todos os que fazem parte do seu quotidiano e que lhe permitem "evoluir e ajudar a realizar este sonho", referindo-se à convocatória para os jogos com Croácia, vice-campeã do mundo, e Itália.

Com 27 anos, Pedro Mendes fez a formação no Sporting, tendo sido emprestado a Real Massamá, Servette, e Real Madrid, antes de regressar aos 'leões' para atuar na equipa B, em 2012/13.