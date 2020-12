Pedro Proença critica decisão do tribunal sobre adepto no 'caso Marega'

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, criticou este sábado a decisão judicial que livrou um adepto do Vitória de Guimarães de multa no âmbito do 'caso Marega', relacionado com insultos racistas.

"O desporto, e em específico o futebol, tem estado na linha da frente do combate a todas as formas de violência, racismo e intolerância. Exige-se (e bem) mão firme e celeridade às instâncias de justiça desportivas, ao mesmo tempo que se impõem aos promotores a criação de todas as condições para uma eficaz identificação de pessoas a quem tem de ser negado o acesso a espetaculos desportivos", lançou o dirigente na rede social Facebook.

Segundo Pedro Proença, "decisões como esta do Tribunal da Relação de Guimarães são incompreensíveis e lamentáveis, colocando em causa os esforços e investimentos que todas as instâncias desportivas têm feito na exclusão de comportamentos nocivos do desporto".

Esta reação do líder da Liga de clubes surgiu no mesmo dia em que a imprensa nacional noticiou que o referido tribunal anulou a multa a um adepto encapuzado dos minhotos no jogo do 'caso Marega', futebolista do FC Porto que foi vítima de insultos racistas numa partida disputada em meados de fevereiro.