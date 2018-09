Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Proença elogia Sousa Cintra e espera que Sporting reconheça o seu trabalho

Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional fez um agradecimento ao empresário.

15:50

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) elogiou esta terça-feira o trabalho feito por Sousa Cintra à frente da Comissão de Gestão do Sporting e o seu contributo na inversão de um ciclo negativo no clube.



Pedro Proença, que falava à margem de um almoço debate da International Club of Portugal, fez um agradecimento ao empresário que liderou a Comissão de Gestão do emblema 'leonino' "por inverter um ciclo extremamente negativo que o clube viveu".



"Ainda não se fez a devida vénia ao trabalho de Sousa Cintra. Desde a primeira hora que acompanhei de muito perto o trabalho feito e só uma pessoa como Sousa Cintra podia fazer este trabalho. O Sporting um dia reconhecerá esse trabalho e quase ouso dizer que, se não fosse Sousa Cintra, hoje a página do Sporting estaria escrita de outra forma", concluiu.