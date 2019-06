Pedro Proença foi reeleito presidente da Liga de Clubes

Pedro Proença foi esta quarta-feira reeleito na presidência da Liga de Clubes para o quadriénio 2019-2023. Apenas dois dos 48 votos não foram a favor do ex-árbitro, o único concorrente, que somou 95,83 por cento das preferências."Estou naturalmente satisfeito pela forma como as sociedades desportivas encararam este ato eleitoral. Fizeram-no de forma profissional, revelando um enorme consenso à volta do futebol profissional e do programa desta candidatura", afirmou Proença, que passa a ser com Valentim Loureiro o único presidente da Liga a ser eleito para um segundo mandato.Apesar de ter reunido unanimidade na II Liga, Pedro Proença não contou com o voto de dois clubes da Liga.O Marítimo, que não esteve presente na Assembleia-Geral e justificou a ausência por motivos de saúde do presidente do clube, Carlos Pereira, e outro clube que esteve presente mas votou em branco.Mário Costa, presidente da Assembleia-Geral e que também foi reeleito por unanimidade, salientou a presença massiva dos clubes apesar "do cenário de lista única".Carlos Branco, como líder do conselho fiscal, e Américo Esteves, como presidente do conselho jurisdicional, também foram reeleitos por unanimidade.