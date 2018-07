Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Proença vai convidar jovens resgatados na Tailândia para a Taça da Liga

Convite feito pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Por Lusa | 12:06

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, vai convidar os jovens resgatados da gruta no norte da Tailândia para estarem presentes na 'final four' da Taça da Liga, informou esta terça-feira o organismo.



Em comunicado, a LPFP anunciou que Pedro Proença solicitou uma audiência ao embaixador da Tailândia em Portugal, no sentido de "formalizar o convite aos jovens envolvidos no grave incidente numa gruta daquele país" para estarem presentes na fase final da competição, que vai ser disputada em Braga, em janeiro de 2018.



O organismo diz esperar "contribuir para a total recuperação dos previsíveis danos psicológicos causados por este grave incidente, proporcionando a estes jovens uma viagem inesquecível e o convívio com algumas das principais equipas e profissionais do futebol português".



Após um jogo da equipa de futebol Wild Boar da Academia Moo Pa, 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador, de 25, foram explorar a gruta no dia 23 de junho, mas as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem.



Hoje, ocorre o terceiro dia das operações de resgate na gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia, tendo em vista a retirada dos quatro jovens e do treinador que ainda permaneciam no interior, depois do salvamento dos outros oito, no domingo e na segunda-feira.