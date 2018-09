"Pela enésima vez, o FC Porto não acedeu ao sistema do Benfica", diz Francisco J. Marques

Diretor de Comunicação dos dragões regressou após 60 dias de castigo.

"A Polícia Judicária sabe que eu não tenho nada a ver com o acesso. Fui eu que recebi os emails. Recebi-os, não entrei no sistema do Benfica", asseverou.



Sobre a ação cível que os encarnados interpuseram aos azuis e brancos, na qual pediam uma indemnização de 17,5 milhões de Euros, Francisco J. Marques divulgou os contornos do processo.



"O Benfica anunciou com alguma pompa que nos colocou uma ação cível pedindo uma indemnização, depois o FC Porto contestou e o Benfica teve direito à réplica. Nessa réplica, o Benfica pediu a exclusão da publicidade do processo, o que não há notícia de acontecer nestas ações. Ou seja, procurou que ninguém tivesse acesso ao processo, tentou esconder. O Benfica está a tentar impedir os jornalistas de acederem ao processo porque não quer que se saibam os pormenores. Este tipo de comportamentos destes responsáveis do Benfica dizem muito deles", concluiu.

De regresso ao programa 'Universo Porto - da bancada" depois de cumprir uma suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina, Francisco J. Marques voltou a abordar o afamado tema dos emails."Pela enésima vez, o FC Porto não acedeu ao sistema informático do Benfica. Gostavam que sim, mas não o fez. Quando fui chamado à Polícia Judiciária para ser ouvido por causa da chamada violação dos emails e fui constituído arguido foi por causa da divulgação, nunca por acesso indevido", referiu, acrescentando, de seguida, que as autoridades têm conhecimento de como recebeu a referida correspondência.