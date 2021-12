Na sequência de um conflito entre adeptos do Benfica e do Dínamo de Kiev, três adeptos ucranianos ficaram feridos e estão a ser assistidos no local.A PSP está a investigar o incidente e, até ao momento, ainda não foram feitas detenções.O jogo entre o Benfica e o Dínamo de Kiev acontece às 20h no Estádio da Luz.