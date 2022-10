O Sp. Braga perdeu esta sexta-feira por 1-0, na Alemanha, frente ao Union Berlin e comprometeu seriamente a permanência na Liga Europa. Para ascender ao segundo lugar do grupo, que dá acesso ao play-off com uma equipa caída da Champions, tem de vencer o Malmo, na próxima quinta-feira em casa, e esperar que o Union Berlin não ganha aos belgas do Saint-Gilloise, que já não precisam do resultado para serem primeiros.