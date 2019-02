Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pensar na Taça deu em derrota para o Sp. Braga

Há mais de um ano que os arsenalistas não perdiam em casa para a Liga.

Por Abel Sousa | 06:00

Há mais de um ano que o Sp. Braga não perdia em casa para a Liga. Aconteceu esta sexta-feira, aos pés de um Belenenses muito competente, que venceu na Pedreira por 2-0.



Abel Ferreira procedeu a uma revolução no onze, seguramente já a pensar no encontro da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terá lugar na terça-feira no Dragão.



O Sp. Braga entrou forte e podia ter marcado logo aos 4’, mas Muriel negou o golo a Dyego Sousa. O Belenenses respondeu aos 13’, com Licá a bater Tiago Sá, mas Nuno Almeida, após indicação do VAR, anulou o lance por fora de jogo.



Os azuis haviam mesmo de ficar em vantagem quando, aos 38’, um cruzamento de Diogo Viana foi cabeceado por Sasso, Tiago Sá ainda defendeu o primeiro remate mas foi impotente para deter a recarga de Kikas.



Sempre sereno e consistente, o Belenenses voltou a marcar à hora de jogo, com Licá a tirar partido de uma má abordagem de Tiago Sá.



O Sp. Braga reagiu, pressionou até final e criou ocasiões mas também revelou alguma natural ansiedade.



"Lutar pelos 4 primeiros"

"Vamos lutar pelos quatro primeiros lugares até maio, ainda há muito campeonato pela frente, muitos pontos para ganhar e para perder, o importante é manter o foco", disse Abel Ferreira.



O treinador dos minhotos recusou que a rotatividade tenha influenciado: "Fazer juízos depois do jogo é fácil."



Kikas e Licá satisfeitos

Kikas e Licá, autores dos golos do Belenenses, destacaram a vitória. "Há 18 anos que o clube não ganhava aqui e nós conseguimos inverter a história", disse Licá.



"Estou muito feliz pelo primeiro golo com a camisola do Belenenses, mas o mais importante foi a vitória", referiu Kikas.