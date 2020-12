Acondição física de Pepe está a ser acautelada para que o central esteja nas melhores condições aquando do jogo da Supertaça com o Benfica, sem correr o risco de uma recaída que possa retirar o central de outros jogos importantes que se seguem, nomeadamente novo encontro com as águias para o campeonato.









Pepe tem uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Não se trata de uma mazela traumática ou muscular, mas sim de uma inflamação no tecido conjuntivo entre o calcanhar e a planta do pé. Feita à base de analgésicos, antibióticos e fisioterapia, a recuperação varia de jogador para jogador e é difícil de prever a sua evolução.

No caso de Pepe, apurou o CM, os dirigentes portistas preferem ser cautelosos, de modo a que o defesa esteja a 100% para defrontar o Benfica, a 23 de dezembro, na Supertaça. Tendo em conta que dragões e águias se voltam a encontrar para a Liga a 17 de janeiro, e que depois de 19 a 23 há possivelmente a final four da Taça da Liga, outra preocupação é evitar uma recaída, como aconteceu na época passada: Pepe apressou a recuperação a uma lesão na perna para jogar com o Benfica e falhou os quatro jogos seguintes.



pormenores

Poupanças na Champions



Além de Pepe, também Corona poderá ficar de fora do jogo com o Olympiacos, na quarta-feira. O mexicano tem uma contusão na perna esquerda e, como o jogo com os gregos não é decisivo, poderá ser poupado. Sérgio Conceição equaciona dar descanso a outros jogadores mais utilizados.





Regresso aos treinos



O plantel portista cumpriu este domingo um dia de folga - os jogadores não utilizados no sábado fizeram um treino ligeiro logo após a vitória (4-3) sobre o Tondela. O regresso ao trabalho está agendado para hoje.