Pepe dá bons sinais e espreita o regresso no FC Porto

Pepe evoluiu esta quarta-feira para treino condicionado no FC Porto e está perto da recuperação total. O jogador, de 37 anos, que sofreu uma contratura muscular na perna direita no jogo com o V. Guimarães (dragões venceram por 3-2) tem dado boas indicações ao departamento clínico do clube. Contudo, Sérgio Conceição não deve arriscar a utilização do capitão já esta sexta-feira em Famalicão, mesmo se receber o ‘ok’ do médico. O técnico portista não quer correr riscos com o central, que esta época tem tido vários problemas físicos. A expectativa é que Pepe recupere totalmente nos próximos dias e que integre sem limitações os treinos a partir de segunda-feira (não deve jogar com o Nacional para a Taça de Portugal).





O objetivo, sabe o CM, passa por ter o jogador a 100 %para o clássico com o Benfica para a Liga, no dia 15, no Dragão. Mbaye (ginásio) e Marcano (treino condicionado), a cumprir o programa de recuperação estabelecido, não são hipóteses para o treinador dos campeões, que hoje faz a antevisão do jogo com o Famalicão (esta sexta-feira, 20h00) pelas 12h30. Antes, a equipa treina pela última vez no Olival.



pormenores

Processo a Sérgio







O Conselho de Disciplina da FPF anunciou a instauração de um processo disciplinar a Sérgio Conceição. Em causa está a “inobservância de outros deveres relacionados com declarações proferidas em conferência de imprensa de antevisão”.

“Ao nível de Everton”



“20 milhões é o preço normal de um jogador do calibre dele. No mínimo, está ao nível do Everton [saiu para o Benfica pelo mesmo valor]”, disse Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grémio, sobre a possibilidade de Pepê rumar ao FC Porto.