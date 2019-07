Pepe é reforço para Sérgio Conceição na Champions

Boas notícias para Sérgio Conceição. Pepe está praticamente recuperado e deve estar apto para a estreia oficial do FC Porto na temporada, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions no início do mês de agosto.O central de 36 anos, que fraturou a omoplata direita ao serviço da seleção nacional na Liga das Nações, em junho, surgiu ontem sem limitações no relvado do Olival.Com o regresso de Pepe e a recente contratação de Ivan Marcano (ex-Roma), Sérgio Conceição tem o panorama central mais desanuviado para a estreia na Champions (adversário ainda não é conhecido).O reforço Saravia, Pepe, Marcano e Telles formarão, salvo algum imprevisto, o quarteto defensivo para atacar a presença na fase de grupos da milionária prova da UEFA - para lá chegar, os dragões têm de ultrapassar a 3ª pré-eliminatória e depois o play-off.As atenções da SAD portista voltam-se agora para a contratação de um guarda-redes.O alemão Kevin Trapp, de 29 anos, continua a ser a prioridade, mas os franceses do PSG pretendem pelo menos 15 milhões pelo jogador, que na última temporada esteve emprestado ao Eintracht Frankfurt.Os dragões querem fechar o negócio no decorrer da próxima semana.O árbitro Artur Soares Dias e Ricardo Duarte, do Conselho de Arbitragem da FPF, estiveram ontem no treino do FC Porto para explicar as novas regras de arbitragem para a nova época.