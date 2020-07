Pepe lembra frase premonitória após derrota marcante e frisa: "Muitos optaram por 15 dias de férias"

Após o FC Porto sagrar-se campeão nacional, Pepe destacou à Sport TV o facto de a equipa ter continuado sempre a trabalhar mesmo durante o confinamento. E lembrou a capacidade que o grupo sempre teve em acreditar no título.



Título

"A equipa está toda de parabéns pelo trabalho que fizemos, não só neste jogo. Apesar de o Sporting de um momento muito bom, soubemos anular os pontos fortes. O espírito de sacrifício da equipa, apesar desta situação do coronavírus, o clube optou por não parar, trabalhámos em casa e respeitamos esse ponto. O objetivo era sermos campeões e estamos todos de parabéns."

Segredo

"É a união que tivemos. Os jogadores representam uma região importante para o país e todos nós nos identificamos com esta região, que é o Norte. Vamos buscar aquele bocadinho a mais de força para dar em campo. No Gil Vicente, quando perdemos, disse que perdemos todos juntos, mas que depois iríamos ganhar todos juntos, e assim foi."

Trabalho no confinamento

"Trabalhámos sempre, muitos clubes optaram por ter 15 dias de férias. Se fez a diferença? Ganhámos! A trabalhar em casa, tivemos conversas por videoconferência a dizer onde podíamos melhorar, tivemos tempo para falar entre nós. O treinador falou onde podíamos melhorar e trabalhámos sempre com esse intuito, buscar a perfeição. Não é fácil encontrá-la, mas fomos sempre à procura. O acreditar do nosso treinador, mesmo estando a 7 pontos, ele acreditou que íamos ser campeões. "