Pepe: «Não vejo Portugal como favorito mas somos candidatos a ganhar a Liga das Nações»

Pepe diz que Portugal é candidato a conquistar a Liga das Nações, mas não considera a Seleção Nacional como favorita. O central português abordou o jogo com a Suíça, quarta-feira no Estádio do Dragão, às 19h45."Alguns de nós jogámos até há poucos dias, eu por exemplo estive na final da Taça de Portugal, tivemos poucos dias para descansar, para mudar o chip. Mas isso não pode ser desculpa, temos qualidade para chegar e fazer o nosso jogo. Somos uma equipa trabalhora, humilde, que respeita o nosso adversário e queremos ganhar", afirmou o internacional português.Se somos favoritos? Estou aqui quatro seleções com muito nível. Somos candidatos, acredito que sim, mas não vejo como favoritos, até porque temos de respeitar os adversários. Mas partindo do principio que somos candidatos, queremos ganhar e vamos fazer tudo para conquistar esta prova", garantiu o central, considerando o "ambiente na Seleção Nacional espetacular", desvalorizando assim a tensão vivida à chegada de João Félix a Espinho.