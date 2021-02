Pepê no FC Porto por 15 milhões de euros

O FC Porto anunciou oficialmente a contratação do brasileiro Pepê, primeiro reforço de 2021/2022, para as próximas cinco épocas, com os dragões a pagarem ao Grémio de Porto Alegre 15 milhões de euros.









No comunicado enviado ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões informam ainda que o brasileiro de 23 anos vai ficar no Grémio até junho, sendo integrado no plantel portista a partir de dia 1 de julho. A cargo da SAD azul-e-branca fica também o pagamento do mecanismo de solidariedade (valor pago aos clubes da formação do jogador) no valor de 487 mil euros. A cláusula de rescisão é de 70 milhões de euros.

Pepê, que pode jogar pelas duas alas e também como segundo avançado, marcou 15 golos em 54 jogos realizados pelos brasileiros do Grémio de Alegre em 2020.





Chega assim ao fim um longo processo de transferência do jogador para Portugal, que começou no verão passado.

oliveira nomeado na Champions



O médio Sérgio Oliveira (de 28 anos) está entre os nomeados da UEFA para a eleição do jogador da semana na Liga dos Campeões, fruto da sua exibição no jogo com a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da competição. Mbappé (PSG), Salah (Liverpool) e Haaland (B.Dortmund) são os outros candidatos que estão em votação.