Pepe sobre Fernando Santos: "Pede-nos sempre para sermos nós próprios"

Pepe não está à espera de facilidades no jogo que Portugal vai disputar na segunda-feira, frente à Ucrânia. O central deixa elogios à formação de Andriy Shevchenko, mas diz que a Seleção Nacional vai ter de ser igual a si própria, algo que Fernando Santos pede aos jogadores desde que chegou."A Ucrânia é muito forte coletivamente, procura muito o jogo entre linhas, é forte no jogo aéreo, tem bons jogadores que rematam fora da área. Temos de estar focados naquilo que temos de fazer para poder fazer o que o treinador nos pede e fazer um resultado positivoO mister desde que chegou pediu-nos sempre para sermos nós próprios. Representamos um pais humilde, trabalhador, foi assim durante estes 4 ou 5 anos. Conseguimos coisas muito boas. Precisamos de trabalho, dedicação e espírito de equipa para vencer amanhã.[Jogo diferente em relação ao Luxemburgo] Obviamente, são seleções diferentes, jogadores e estratégias diferentes. Contra o Luxemburgo jogámos em casa, amanhã jogamos fora, com 60 ou 70 mil no estádio, mas estamos habituados a estes grandes jogos. Hoje em dia temos de trabalhar muito, só a qualidade não chega. Temos de trabalhar mais, correr mais, ganhar mais duelos e vamos tentar fazer isso amanhã.[Empate com a Ucrânia na Luz] Tive a possibilidade de jogar esse jogo e disse que a Ucrânia tinha muita qualidade. Amanhã também vai ser muito complicado porque eles têm muita qualidade, são uma seleção muito parecida com Portugal. Por isso espero que amanhã estejamos preparados para desempenhar o nosso trabalho", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.O selecionador Fernando Santos afirmou este domingo que a Ucrânia é "uma equipa de grande qualidade", mas mostrou-se crente numa vitória de Portugal em Kiev, no apuramento para o Euro2020 de futebol.

"Vai ser um jogo de altíssimo nível. Tem todos os ingredientes para ser assim. Duas grandes equipas, de qualidade técnica elevada. A Ucrânia demonstrou em Portugal e tem demonstrado na qualificação a sua qualidade. Mas acredito que, com dificuldade ou mais dificuldade, Portugal pode chegar à vitória. Acredito que sim", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo B, no Estádio Olímpico de Kiev, palco do encontro que está agendado para segunda-feira.