Pepe sofreu fratura na omoplata e foi dispensado da seleção

Pepe foi dispensado dos trabalhos da seleção, depois de ter sofrido uma fratura na omoplata direita, segundo uma nota publicada pela Federação Portuguesa de Futebol, esta quinta-feira.O defesa-central foi submetido a exames complementares, após ter contraído a lesão no jogo com a Suíça, e foi entretanto dado como inapto pela Unidade de Saúde e Perfomance da Federação Portuguesa de Futebol.O experiente defesa, recorde-se, saiu do encontro com os helvéticos à passagem dos 62 minutos, na sequência de uma queda na área da Suíça, e deu lugar a José Fonte.Olhando ao protocolo normal neste tipo de lesões, Pepe terá ainda em risco a pré-época ao serviço do FC Porto, visto que, em alguns casos, estas fraturas levam a recuperações de alguns meses.