PERGUNTA CM | Luís Filipe Vieira deve ou não manter Jorge Jesus como treinador do Benfica?

Primeiro a eliminação da Liga dos Campeões, depois a sucessão de maus resultados e agora a diferença pontual para o primeiro lugar da Liga, ocupado pelo Sporting. A época 2020/21 está a ser a pior das últimas décadas para o Benfica, comandado pelo técnico português Jorge Jesus.



O regresso a Portugal não está a correr de feição ao treinador que brilhou no Flamengo na temporada passada, conquistando o Brasileirão e a Copa Libertadores. As críticas sucedem-se na Luz e já se fala numa possível saída de JJ do Benfica.



Qual a sua opinião? Luís Filipe Vieira deve ou não manter Jorge Jesus como técnico dos encarnados?





Perguntas CM 23 de Fevereiro de 2021 Benfica: Vieira deve manter confiança em Jorge Jesus? SIM NÃO Votar