Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro diz que adversários da Liga Europa têm nível de Liga dos Campeões

Final da competição está marcada para 29 de maio de 2019, em Baku.

Por Lusa | 19:24

O treinador do Sporting, José Peseiro, afirmou esta sexta-feira que o Arsenal, de Inglaterra, e o Qarabag, do Azerbaijão, adversários do Sporting no grupo E da Liga Europa de futebol, são de nível Liga dos Campeões.



Além de Arsenal e Qarabag, os 'leões' também vão enfrentar o Vorskla Poltava, mas o técnico não fez qualquer comentário sobre os ucranianos.



"Calhou-nos uma equipa de 'Champions', o Arsenal, que é bom. A outra equipa [Qarabag] esteve na 'Champions' [no ano passado], portanto são três equipas que estiveram na 'Champions', o que é bom", afirmou José Peseiro, em conferência de imprensa.



Os jogos da fase de grupos da Liga Europa vão ser disputados entre 20 de setembro e 13 de dezembro.



A final da competição está marcada para 29 de maio de 2019, em Baku.