Peseiro diz que Sporting tem "um plantel equilibrado"

Treinador leonino não se mostrou preocupado com as últimas movimentações do mercado.

01:30

José Peseiro lançou o duelo com o Feirense, este sábado em Alvalade, no último dia do mercado de transferências. E mostrou-se mais preocupado com o que tem do que com o que não tem. Para as movimentações que se realizaram ontem, o técnico da equipa do Sporting reservou poucas palavras.



O foco do técnico estava e está nos 21 convocados para o duelo da 4ª jornada da Liga. "Acha que algum treinador não está satisfeito com o plantel? Não gosta dos jogadores? Qualquer treinador tem de gostar dos jogadores que estão à sua disposição. Estamos bem, com um plantel equilibrado e no qual eu confio. Só pensamos em vencer esse encontro de amanhã [hoje]", garantiu.



Já sobre as saídas do plantel, o técnico José Peseiro foi mais claro. Questionado sobre a mudança de Matheus para o Nuremberga (Alemanha), o técnico lembrou os casos de João Palhinha e Francisco Geraldes, que também deixaram o clube para jogarem com mais regularidade. "Qualquer um dos três jogadores da formação que saíram quiseram muito sair. O Miguel Luís, o Elves Baldé e o Thierry Correia querem muito ficar", disse o técnico sobre os três jovens, formados na academia, que estão ao serviço dos sub-23.



O treinador dos leões mostrou-se ainda satisfeito pela competitividade do grupo do Sporting na Liga Europa, lembrando que há equipas… de Champions. "Calhou-nos uma equipa de Champions, o Arsenal, que é bom. A outra equipa [Qarabag] esteve na Champions [no ano passado], portanto são três equipas que estiveram na Champions, o que é bom", referiu o treinador.



Arsenal e 17 mil quilómetros em viagens

Arsenal (Inglaterra), Qarabag (Azerbaijão) e Vorskla (Ucrânia) são os adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa. O sorteio realizado ontem determinou que os leões iniciam a caminhada europeia em Alvalade, frente ao Qarabag, do Azerbaijão, no dia 20 deste mês. Esta equipa faz os seus jogos em casa na capital, Baku. Ao Sporting é esperada uma viagem de sete a oito horas de avião (cerca de 4960 km) na deslocação ao Azerbaijão, no dia 29 de novembro.



A distância é também uma adversidade na viagem ao terreno do Vorskla, da cidade de Poltava, Ucrânia. São mais 3600 km a vencer (viagem de cerca de seis horas). A deslocação ao terreno desta equipa acontece no dia 4 de outubro. No total, os jogos a realizar no Azerbaijão e na Ucrânia implicam um acumulado em viagens acima dos 17 mil km.



O Arsenal é o único dos três adversários do Grupo E que o Sporting já defrontou em provas europeias. Aconteceu na temporada de 1969/70 na extinta Taça das Cidades com Feira, antecessora da Taça UEFA e mais tarde Liga Europa. Na altura os ingleses empataram 0-0 em Lisboa e ganharam 3-0 em Londres.