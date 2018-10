Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro: “Equipa precisa de Bas Dost”

“Fez 70 golos em 2 anos”, refere treinador do Sporting. Avançado volta em novembro.

Por Pedro Neves de Sousa | 06:00

José Peseiro assumiu a necessidade do Sporting contar com Bas Dost, que recupera há dois meses de uma lesão muscular na coxa direita. "Ele fez 70 golos em 2 anos e a equipa precisa dele", disse o treinador na antevisão do jogo com o Loures para a Taça de Portugal, que hoje se realiza.



O treinador da equipa leonina foi cauteloso quanto a uma data para o regresso do goleador. "Há questões individuais, há questões mentais, cada ser é um ser e cada jogador é um jogador. Nós tínhamos previsto que o Mathieu recuperava mais tarde. Nós queremos que ele recupere bem, sem pressão, para não ter recaída nenhuma. Só volta quando estiver a cem por cento", disse. Tal deverá acontecer em novembro.



Para além de Bas Dost, também Raphinha e Diaby estão lesionados e falham o jogo com o Loures. De fora ficam ainda Coates, Ristovski, Battaglia e Acuña, jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Caso diferente é o de Viviano, guarda-redes que Ficou fora dos convocados por opção. Também quanto à baliza, Peseiro desmentiu o interesse em Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela.



O foco está no jogo com o Loures. José Peseiro promete alterações e fez uma revolução na convocatória. Há ausências devido às seleções e novidades como as chamadas dos jovens Luís Maximiano, Miguel Luís e Elves Baldé. Destaque para Bruno César, que faz a estreia em convocatórias nesta época.



Peseiro assume abertamente o desejo de vencer a Taça. "Temos de demonstrar hoje em campo que somos favoritos." O Sporting perdeu a última edição da Taça frente ao D. Aves, naquele que foi o primeiro jogo após a invasão a Alcochete. "Falámos muito disso no início da época, agora já não falamos há algum tempo", disse o técnico.



Diferença no mediatismo

André David, treinador do Loures, garante que a sua equipa encara com normalidade o jogo com o Sporting para a Taça de Portugal. Só o mediatismo torna o encontro diferente.



"A única anormalidade acho que é vocês [jornalistas] estarem aqui todos os dias a dar-nos atenção e um bocadinho de fama", disse o técnico, em tom de brincadeira, na antevisão da partida. "Por ser um grande, sabemos que vamos estar muito tempo sem bola."