Peseiro mantém-se como treinador do Sporting se Dias Ferreira for eleito

Advogado admitiu já ter nomes para a sua lista, mas ainda não pode divulgá-los.

O advogado Dias Ferreira confirmou este sábado à agência Lusa que é candidato às eleições do Sporting, marcadas para 08 de setembro, e garantiu que José Peseiro se manterá como treinador da equipa de futebol se for eleito.



Esta será a segunda vez que Dias Ferreira se candidata à presidência do Sporting, depois de, em 2011, ter sido o terceiro mais votado, atrás de Godinho Lopes e de Bruno de Carvalho.



"[Candidato-me] Porque senti que havia qualidade nessa candidatura. Não pelos mesmos motivos de 2011. Mas na atual situação tive várias solicitações e motivação para me candidatar", referiu.



Dias Ferreira referiu ainda que não se revê em qualquer um dos outros candidatos, mas ressalvou que isso não significa que não tenha respeito pelas ideias e pelas pessoas.



"Não são razões de ordem pessoal. O facto de uma pessoa não se rever nas ideias de outra pessoa não quer dizer que não as respeite ou que as desconsidere", afirmou Dias Ferreira, acrescentando, contudo, que está "sempre disponível para conversar" com os outros candidatos.



Dias Ferreira admitiu também que já tem nomes para a sua lista, mas que ainda não pode divulgá-los.



Questionado sobre se José Peseiro será o seu treinador, respondeu: "claramente".



Na sequência da destituição de Bruno de Carvalho, decidida pela maioria dos sócios reunidos em assembleia geral em 23 de junho, Dias Ferreira é o quarto candidato a apresentar-se, depois de Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues.



Até às eleições, o Sporting é liderado por uma comissão de gestão presidida por Artur Pereira Torres, que designou José Sousa Cintra para o comando da SAD.



O antigo presidente contratou José Peseiro para treinador da equipa principal.