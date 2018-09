Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro: “Não há margem para erros”

Técnico do Sporting relembra finais europeias do clube e assume vontade de ir longe.

Por Mário Figueiredo | 08:34

José Peseiro não escondeu a ambição do Sporting na Liga Europa e admite que não há margem para erros no jogo desta quinta-feira (20h00, SIC) frente ao Qarabag, a contar para a primeira jornada do Grupo E.



"Temos objetivos nesta Liga Europa, na qual podemos fazer coisas boas. A nossa responsabilidade é encarar a competição com essa vontade, sabendo que a mesma é curta e que não há margem para erros", disse ontem o treinador do Sporting na antevisão da partida.



Peseiro lembrou o passado do clube nas provas europeias, mas quer concentração total na formação azeri: "O Sporting esteve em duas finais europeias em todo o seu historial, uma delas foi comigo (Taça UEFA, em 2004/05) e, infelizmente, perdeu-a (1-3 com o CSKA Moscovo, em Alvalade). Temos ambições na Liga Europa, mas temos de nos focar no Qarabag."



Sem poder contar com o avançado holandês Bas Dost, devido a lesão, o técnico leonino manteve o tabu sobre a utilização de Gudelj na prova europeia. "Amanhã [hoje] veremos. Como não foi à seleção, tivemos tempo para trabalhar com ele. Já Diaby está mais atrasado no entrosamento com a equipa e vai começar o jogo no banco.



Sobre o caso do guarda-redes Viviano, que perdeu espaço na equipa e que tal como o CM noticiou está de saída do plantel, o técnico esclareceu: "Voltará a ser opção quando eu entender que é a altura certa."



Longa viagem ao Azerbaijão

O Qarabag tem a sede na cidade de Quzanli (Azerbaijão], mas joga em Baku (o clube abandonou a antiga cidade devido ao conflito dos anos 80/90 em Nagorno-Karabakh).



Foi fundado em 1951 e tem como ponto alto a conquista da extinta Taça Intertoto (1999). Quando o Sporting viajar até ao Azerbaijão terá de percorrer uma longa distância: quase 5000 km.



Bas Dost só sem riscos

José Peseiro não vai correr riscos com o avançado holandês Bas Dost, que só regressará aos relvados quando estiver totalmente recuperado da lesão muscular na coxa direita.



"Está lesionado mas nada que nos preocupe. Tem vontade de jogar, mas não vai jogar. Voltará quando estiver a 100%. Talvez pare mais uma semana além das seis que estavam previstas", disse.



Coates recusa favoritismo

Coates está ciente de que o Sporting terá um "jogo complicado" frente ao Qarabag, mas não esconde que o objetivo são os três pontos.



"Seria um erro pensar que somos favoritos", disse o defesa-central, acrescentando: "Temos um adversário muito difícil. Este é o primeiro objetivo. É importante sermos fortes em casa, sem ceder pontos. Era lindo ganhar todos os jogos em Alvalade."