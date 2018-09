Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro quer “conquistar os troféus todos”

Treinador do Sporting assume o desejo de vencer títulos em Portugal esta época, apesar de o clube de Alvalade atravessar uma fase de transição.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:45

O Sporting tenta reerguer--se após um dos períodos mais conturbados da história do clube, mas para José Peseiro esta fase de transição não abala a vontade de ganhar títulos. A Taça da Liga é um dos desejos do técnico.



"É sempre um troféu importante e mais importante do que eu o ter conquistado [em 2013, com o Sp. Braga] é o troféu do coletivo. Agora é trabalhar para o vencer mais uma vez. Aliás, não só a Taça da Liga, mas todos os troféus de Portugal. Nós somos os detentores deste e queremos manter", afirmou o técnico dos leões na antevisão da receção ao Marítimo, este domingo às 20h00, a contar para a 1ª jornada do Grupo D.

Uma vitória diante dos insulares é o primeiro passo para embalar o Sporting rumo à próxima fase da Taça da Liga. "Queremos ganhar o jogo. Queremos vencer e estar na fase final, tal como na época passada, mas mais importante é vencer o Marítimo. Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer o jogo e podermos conquistar na fase de grupos uma posição para a fase final." Para este encontro, o treinador dos leões não convocou Mathieu, Nani e Bas Dost.



À margem do duelo para a Taça da Liga, José Peseiro também deixou elogios ao médio Rodrigo Battaglia, que somou a primeira internacionalização pela Argentina esta semana. "É mérito do trabalho dele durante anos, por onde passou, e do trabalho que fez no ano passado no Sporting", referiu Peseiro.



PORMENORES

UEFA castiga Sporting

O Sporting foi punido pela UEFA com o encerramento de 3 mil lugares na Central Poente do Estádio José Alvalade para o jogo com o Qarabag, devido ao arremesso de objetos no duelo com o Atl. Madrid, na última época.



"Ser campeão"

"O grande objetivo esta época é ajudar o Sporting a ser campeão", afirmou Nani, extremo do Sporting, em entrevista ao ‘Corriere dello Sport’.