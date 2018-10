Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro quer ficar à frente do Arsenal

Técnico dos leões acredita que a sua equipa pode surpreender o emblema londrino com uma vitória.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:46

Um dos grandes objetivos do Sporting para esta época é passar a fase de grupos da Liga Europa. Mais do que a passagem, José Peseiro ambiciona atingir a próxima fase da competição em grande estilo.



"Sporting e Arsenal são equipas de Liga dos Campeões. São dois clubes com dimensão internacional. Sabemos o poder do Arsenal mas queremos vencer, porque queremos ficar em primeiro no grupo", assumiu o técnico na antevisão do jogo da 3ª jornada do Grupo E, hoje às 17h55 em Alvalade.



Com base no registo de resultados do Sporting esta época, José Peseiro acredita que os leões podem surpreender o todo poderoso Arsenal. "Temos onze jogos, oito vitórias, duas derrotas e um empate. Se calhar, em quantidade de jogos, as outras equipas não têm muito melhor. O caminho é jogar melhor. Temos a convicção de que vamos fazer melhor as coisas".



O treinador do Sporting revelou a receita para evitar que o Arsenal volte a marcar um ‘golaço’ coletivo em contra-ataque à semelhança do que aconteceu no campeonato frente ao Leicester. "Não quero ver um golo na minha baliza. Quem fez o passe foi o Özil e acho que ele não vai jogar. É preciso reduzir os espaços aos jogadores que têm aquela magia."



Por fim, José Peseiro contou como tem sido a experiência de ‘reconstruir’ o Sporting. "Foi um desafio... para muitos seria um risco. No momento mais trágico, o clube merecia essa resposta da nossa parte. Estamos a vencer este desafio."



"Mathieu está convocado"

José Peseiro confirmou esta quarta-feira que Mathieu entra na lista de opções do técnico. "Apesar de não ter treinado muito tempo, está convocado."



Trio fora dos eleitos

O guarda-redes Petr Cech e os laterais Monreal e Kolasinac são baixas por lesão no Arsenal. De resto, Unai Emery tem todos os jogadores disponíveis.



Casa cheia em Alvalade

São esperados em Alvalade cerca de 50 mil adeptos para o jogo com o Arsenal. A maior enchente esta época foi diante do V. Setúbal (40 611) para a Liga.



"Queremos marcar muitos golos"

Unai Emery, treinador do Arsenal, não teve papas na língua para assumir que deseja vencer o Sporting por uma larga vantagem.



"Para mim, é muito importante marcar golos e que os adeptos se sintam entusiasmados com o que acontece no campo. Queremos marcar muitos golos", referiu o técnico na antevisão do jogo. Ainda assim, Emery espera dificuldades. "O Sporting é uma equipa muito boa."



PORMENORES

Luta pela liderança

Sporting e Arsenal lideram o Grupo E da Liga Europa com seis pontos cada, fruto de duas vitórias em dois jogos.



Miguel Luís chamado

Miguel Luís, médio de 19 anos do Sporting, voltou a ser convocado por José Peseiro.



Raphinha de fora

Com os regressos de Mathieu e Bas Dost, Raphinha é o único jogador do Sporting entregue ao departamento clínico do clube.