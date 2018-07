«Peseiro será o meu treinador caso seja eleito», diz Frederico Varandas

Eleições marcadas para o próximo dia 8 de setembro.

Frederico Varandas, antigo diretor clínico do Sporting e assumido candidato às eleições do próximo dia 8 de setembro, aprova a escolha José Peseiro para treinador da equipa. O médico considera fundamental o facto de Peseiro ser português e de conhecer bem o nosso campeonato."Acho que é muito feliz a escolha de um treinador português, que conhece o futebol português, que sabe o que é jogar em campos como o do Tondela ou do Desportivo das Aves. Não é um técnico que chega e que conhece apenas o FC Porto e o Benfica. José Peseiro é um homem competente. É o treinador do Sporting Clube de Portugal e será o meu treinador caso seja eleito", revelou Varandas em declarações à Rádio Renascença, acrescentando que é "uma escolha que demonstra coragem".