Peseiro: Só falta o Benfica

Já passou pelo Sporting, Sp. Braga e FC Porto e agora o Vitória minhoto. Ao ribatejano falta apenas as águias para completar o ciclo.

Por Filipe António Ferreira | 11:00

José Peseiro, de 57 anos, está de regresso ao futebol português, agora para orientar o V. Guimarães. O ribatejano junta assim ao seu currículo um dos cinco maiores clubes em termos de estrutura e adeptos.



Depois do Sporting, Sp. Braga e FC Porto (e agora o V. Guimarães) fica a faltar no trajeto de Peseiro o Benfica. "Treinar o Vitória é um sonho", disse Peseiro no primeiro dia como técnico dos vitorianos. Mas no seu círculo de amigos há quem diga, desde sempre, que o grande sonho do técnico é poder vir a orientar no futuro o tetracampeão nacional.



Mas, agora, a tarefa de Peseiro passa por dar estabilidade a uma equipa que nas últimas três jornadas teve outros tantos desaires. Estabilizar o conjunto minhoto em termos exibicionais, numa altura em que o clube vai para eleições, e começar a preparar já a próxima época são outros dos desafios.





Treinador das Arábias de regresso



José Peseiro orientou até outubro de 2017 o Al Sharjah, clube dos Emirados Árabes Unidos. O trajeto do técnico tem sido de altos e baixos com muitas passagens pelo estrangeiro. Aliás, Peseiro já esteve em clubes da Arábia Saudita e do Egito. Na Europa, fora de Portugal, teve passagens pelos romenos do Rapid de Bucareste e pelos gregos do Panathinaikos. Foi ainda adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid.