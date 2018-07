Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peter Schmeichel e André Cruz na lista de João Benedito à presidência do Sporting

Antigos campeões vão integrar o departamento de futebol do Sporting na lista candidata.

21:45

Os antigos campeões André Cruz e Peter Schmeichel vão integrar o departamento de futebol do Sporting na lista candidata à presidência dos leões liderada por João Benedito, que também contará com Pedro Lopes da Mata como responsável clínico.



O trio, apresentado esta terça-feira numa unidade hoteleira de Lisboa, será o pilar fundamental no futuro do Sporting no entender de João Benedito, querendo assim cimentar o futebol profissional, o de formação e, uma novidade, o 'Sporting Performance'.



Será precisamente este que será liderado por Pedro Lopes da Mata e que, em síntese, irá dedicar-se a todos os atletas dos 'leões', futebol e modalidades, visando trabalhar em áreas tão distintas como a psicologia, a nutrição, a formação e o desenvolvimento físico, consoante a modalidade que praticam e a posição que ocupam em campo, no caso dos desportos coletivos.



"O 'Sporting Performance' tem como finalidade a otimização de cada atleta. Existem dois momentos de funcionamento. O primeiro quando ele não é um quadro do clube, onde iremos recolher todas as informações sobre ele (prospeção). O segundo, quando já é quadro do clube, onde será feita uma monitorização total em competição e analisar as alterações comportamentais para não perder o foco. Vamos também trabalhar a componente física, a componente mental e a componente nutricional. A única coisa que nos impediria de chegar a bom porto, diria a bom Sporting, seria o João não ganhar as próximas eleições", afirmou o especialista em medicina desportiva e imunoalergologia.



Com esta novidade em cima da mesa, João Benedito aproveitou o momento para lançar outro 'ás'. Depois da apresentação de André Cruz como futuro diretor desportivo, o candidato à presidência do Sporting anunciou que o ex-guarda-redes Peter Schmeichel irá também integrar o departamento de futebol. Será consultor dos 'leões' a nível internacional, onde irá internacionalizar e consolidar a marca Sporting, identificando oportunidades de mercado, e também irá representar a equipa de Alvalade na UEFA.



Para já, João Benedito deixa uma certeza: José Peseiro e intocável no comando técnico da equipa principal do Sporting. Em caso de vitória, o que mudará e será reforçado será a mentalidade e a busca constante pela vitória.



"Não é preciso muito para que se mudem mentalidades. Basta levar esta cultura que temos e que está identificada. Eles vão lidar com campeões e com pessoas habituadas às dinâmicas de vitórias e que são brilhantes nas suas áreas de intervenção. José Peseiro terá todas as condições e mais estas para desempenhar as suas funções. Acredito que chegando (após o triunfo nas eleições) com 12 pontos, vamos a Braga fazemos 15 e com o Marítimo 18. Quando começarmos a mudar estas mentalidades seguiremos o nosso percurso que é rumar aos títulos", concluiu.