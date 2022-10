O Qatar Sports Investments (QSI) vai efetivar a compra de 21,67% da SAD do Sp. Braga até 9 de dezembro, a tempo de os petrodólares dos donos do PSG financiarem a competitividade do plantel arsenalista já na próxima janela de transferências, em janeiro.



Ao que o CM apurou, o novo acionista está alinhado com a principal prioridade definida pelo presidente António Salvador: garantir a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.









