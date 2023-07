O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin) voltou esta terça-feira a ser o mais forte no sprint e venceu a quarta etapa da Volta à França, num final frenético disputado num circuito e que ficou marcado por várias quedas.





Numa tirada de 181,8 quilómetros, que ligou Dax a Nogaro e foi percorrida em ritmo pausado, todas as equipas guardaram forças para a parte final. Assim, os últimos 20 quilómetros foram feitos a alta velocidade, com os especialistas do sprint a tentarem entrar bem colocados no circuito onde estava instalada a meta. Ali, Jasper Philipsen voltou a ser o mais forte pelo segundo dia consecutivo, levando a melhor sobre Caleb Ewan (Lotto) e Phil Bauhaus (Bahrain).