Pienaar recorda o que Ibrahimovic lhe disse na noite em que tiveram de fugir de um hotel

O antigo futebolista Steven Pienaar - que pendurou as chuteiras em 2018 - recordou a sua passagem pelo Ajax, onde dividiu o balneário com Zlatan Ibrahimovic. Dois anos após dizer adeus aos relvados como jogador, o antigo médio sul-africano, atualmente com 38 anos, lembrou ao 'The Athletic' o dia em que teve de 'fugir' com Ibra de um incêndio num hotel e o que o avançado sueco lhe disse"Costumava dividir o quarto com Ibrahimovic e com o Van Der Vaart. Um dia eu e o Zlatanfomos acordados pelo médico do clube à 1 da manhã. Calmamente, disse-nos para não entrarmos em pânico, mas para arrumarmos as nossas coisas e sair, pois havia um incêndio no hotel. O nosso autocarro estava em chamas", afirmou, recordando que o veículo estava estacionado debaixo da janela do seu quarto."Abri os cortinados e vi as chamas. Pensei que pudesse explodir. Arrumei as minhas coisas imediatamente. O Zlatan ficou parado e disse: 'Hey, não te vá embora. Tens de levar a minha mala", contou Pienaar, que confessa ter boa relação com o avançado sueco."Por vezes jogamos Playstation", diz.Steven Pienaar representou o Ajax entre 2001 e 2006, enquanto Ibrahimovic chegou no mesmo ano, mas em 2004 rumou à Juventus.