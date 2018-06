Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto e navegador feridos após despiste violento no Rali Vidreiro

Carlos Vieira e Jorge Carvalho foram transportados para o Hospital de Leiria.

18:34

Carlos Vieira e Jorge Carvalho, campeões nacionais de Rali em 2017, despistaram-se com violência esta sexta-feira durante a primeira etapa do Rali Vidreiro 2018, que se realiza no distrito de Leiria.



A corrida foi interrompida para o piloto e o navegador serem observados. Carlos Vieira teve de ser desencarcerado mas Jorge Carvalho conseguiu sair do carro pelo próprio pé, segundo avança o site AutoSport.



Os dois participantes foram transportados para o Hospital de Leiria.



As primeiras informações são de que nada de muito grave terá acontecido.